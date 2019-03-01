بعد إعلان رفع الجاهزية والاستعداد للحسم - اجتماع حرب في مأرب بحضور قادة التحالف واستدعاء 3 مناطق عسكرية

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أكد وزير الدفاع اليمني اليوم الاثنين عزم القيادة السياسية والعسكرية بقيادة رئيس الجمهورية وبدعم من الأشقاء في التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على إنهاء معاناة اليمنيين والقضاء على مليشيا الإنقلاب واستعادة الدولة.

وترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ،اليوم الاثنين، اجتماعا رفيعا في مأرب ، واستدعى قادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة وحضر الاجتماع قادة قوات التحالف من الجانب السعودي.

واستعرض الاجتماع المستجدات الميدانية والعسكرية وسير العمليات الميدانية وأحوال المقاتلين المرابطين في جبهات البطولة وميادين العزة والكرامة.

ونقل وزير الدفاع للجميع تحيات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح..مشددا على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال التحرير ودحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

واستمع الفريق المقدشي، خلال الاجتماع لتقرير حول التطورات العسكرية.

من جانبهم أكد قادة المناطق العسكرية على مواصلة العمليات العسكرية ضد الانقلابيين، وإستكمال تحرير ما تبقى من المحافظات.

وامس الاحد وصل المقدشي الى مأرب وقال في اول حديث له ان الحل الوحيد مع الحوثيين هو الحسم العسكري .. داعيا الى رفع الجاهزية القتالية.