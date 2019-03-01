روحاني يصل بغداد في مهمة خطيرة والعراقيون يعلنون رفضهم للزيارة بعد إعلان رفع الجاهزية والاستعداد للحسم - اجتماع حرب في مأرب بحضور قادة التحالف واستدعاء 3 مناطق عسكرية رونالدو يتوعد اتلتيكو بليلة استثنائية توقعات خبير عسكري استراتيجي لما بعد فشل اتفاق السويد عاجل : الحكومة الشرعية تصدر قرارا جديدا هو الأول من نوعه العثور على الصندوق الأسود للطائرة الأثيوبية المنكوبة من هو المواطن اليمني الذي كان على متن الطائرة الأثيوبية التي تحطمت؟ - صورة تعرف على سبب بطء وتوقف تطبيق واتساب في اليمن والطريقة لتجنب ذلك رسائل اليمنيين طالبي اللجوء السياسي خروقات الحوثي ترفع التوتّر بالحديدة وتهدّد بإسقاط الهدنة
توعد كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى، فريق اتليتكو مدريد الإسباني وذلك قبل ساعات من المواجهة التى ستجمع بينهما فى اياب ثمن نهائى الدورى الأوروبي.
وقال رونالدو لقناة ناديه : ” نستطيع ان نجعلها ليلة استثنائية، نحن نمتلك لاعبين مميزين، ولدينا ثقة كبيرة فى أنفسنا، نريد فعل اى شئ للفوز ، التفاصيل ستصنع الفارق”.
ويلتقي غدا الثلاثاء يوفنتوس مع اتلتيكو مدريد الذي يمتلك افضلية بفوزه ذهابا على الفريق الايطالي 2-0.
ويحتاج يوفنتوس لريمونتادا تاريخية حتى يتاهل الى دور الثمانية ، ويحتاج للفوز بفارق 3 اهداف.