رونالدو يتوعد اتلتيكو بليلة استثنائية

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 359

توعد كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى، فريق اتليتكو مدريد الإسباني وذلك قبل ساعات من المواجهة التى ستجمع بينهما فى اياب ثمن نهائى الدورى الأوروبي.

وقال رونالدو لقناة ناديه : ” نستطيع ان نجعلها ليلة استثنائية، نحن نمتلك لاعبين مميزين، ولدينا ثقة كبيرة فى أنفسنا، نريد فعل اى شئ للفوز ، التفاصيل ستصنع الفارق”.

ويلتقي غدا الثلاثاء يوفنتوس مع اتلتيكو مدريد الذي يمتلك افضلية بفوزه ذهابا على الفريق الايطالي 2-0.

ويحتاج يوفنتوس لريمونتادا تاريخية حتى يتاهل الى دور الثمانية ، ويحتاج للفوز بفارق 3 اهداف.