عاجل : الحكومة الشرعية تصدر قرارا جديدا هو الأول من نوعه

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الشرعية اليوم الاثنين ، قراراً بإلغاء الإمتحان الوزاري للصف التاسع آخر فصول مرحلة التعليم الأساسي ابتداءا من العام الدراسي الحالي 2018-2019 ، في المحافظات المحررة.

ونشر وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله حامد لملس نص القرار (تابعه مأرب برس) على صفحته الرسمية في الفيس بوك.

وبحسب القرار فإن امتحانات الصف التاسع من العام الحالي تجريها المدارس بشكل اعتيادي مثل بقية صفوف المرحلة الأساسية ويتم تجميع درجات امتحانات الفصلين إلى نتائج الفصلين السابع والثامن لتصدر الشهادات عن مكاتب التربية في المحافظات.

وأرفق القرار بتعميم يتضمن نموذج لكشف احتساب الدرجات وكيفية توزيعها.

وعتباراً من العام الدراسي الحالي؛ سيكون المعدل التحصيلي لاختبارات نهاية مرحلة التعليم الأساسي على النحو التالي:

الجمع بين محصلة نتائج الطالب في الصف السابع + الصف الثامن + الصف التاسع والقسمة ÷ على 3 = المعدل التحصيلي للطالب.

يذكر أن النظام التعليمي في اليمن كان يعتمد إجراء امتحانات وزارية لطلبة الصف التاسع أساسي والتي ينتقل بموجبها الطالب إلى المرحلة الثانوية.