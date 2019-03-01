من هو المواطن اليمني الذي كان على متن الطائرة الأثيوبية التي تحطمت؟ - صورة

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن يوم امس عن مقتل 157 مسافر بينهم 8 هم طاقم الطائرة الاثيوبية التي تحطمت ، ومن بين القتلى مواطن يمني.

وبعد تحطم الطائرة الاثيوبية ومقتل 157 شخصاً بدأت وسائل الاعلام العالمية بنشر جنسيات الضحايا والذين ينتمون لاكثر من 30 دولة حول العالم.

من بين هولاء الضحايا رجل اعمال يمني في العقد الخامس من عمره، قالت وسائل اعلام يمنية وناشطون إنه يدعى عبدالجليل غازي من منطقة وصاب بمحافظة ذمار.

ولقي غازي مصرعة نتيجة تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والتي كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وذكر ناشطون أن “غازي” هو أحد رجال الأعمال في كينيا، وينتمي لبلدة وصاب العالي عزلة بني مسلم، التابعة لمحافظة ذمار وسط اليمن، ولديه اطفال اكبرهم يبلغ من العمر 15 سنة.

ونقل موقع يورو نيوز عن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية قوله للصحفيين إن الطائرة التي تحطمت يوم الأحد كانت تقل ركابا من أكثر من 30 دولة.

وأضاف أن من بين الركاب 32 من كينيا و18 من كندا وتسعة من إثيوبيا وثمانية من إيطاليا وثمانية من الصين وثمانية من الولايات المتحدة وسبعة من بريطانيا وسبعة من فرنسا وستة من مصر وخمسة من هولندا وأربعة من الهند وأربعة من سلوفاكيا وثلاثة من النمسا وثلاثة من السويد وثلاثة من روسيا واثنان من المغرب واثنان من إسبانيا واثنان من بولندا واثنان من إسرائيل.

وكان لكل من بلجيكا وإندونيسيا والصومال والنرويج وصربيا وتوجو وموزامبيق ورواندا والسودان وأوغندا واليمن مواطن واحد على متن الطائرة.

وأسماء أربعة من الركاب مسجلة على أنهم يحملون جوزات سفر صادرة من الأمم المتحدة ولم تعرف جنسياتهم على الفور.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية في وقت سابق سقوط طائرة ركاب بوينج 737 تابعة لها بينما كانت متجهة إلى نيروبي صباح الأحد وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد. وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية أنه لم ينج أحد من الحادث.