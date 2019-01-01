رسائل اليمنيين طالبي اللجوء السياسي خروقات الحوثي ترفع التوتّر بالحديدة وتهدّد بإسقاط الهدنة لغم حوثي يخطف حلم شابة يمنية قبيل زفافها بأيام الميليشيات ترتكب جرائم وحشية .. اعلان كشر منطقة منكوبة قوات الجيش تنجح في استدراج صيد «حـوثي» ثمين الى كمين مُحكـم هيئة سعودية تكشف مفاجأة بشأن نساء المملكة احتجاجات عدن.. الكشف عن اتفاق مؤقت بين أسرة الشاب القتيل«دنبع» والاجهزة الامنية سيبدأ تنفيذه صباح غدا وينتهي بعد 15 يوما الخطوط الجوية الإثيوبية تكشف تفاصيل حادث الطائرة المنكوبة قيادة محافظة حجـة تصدر بياناً هاماً بشأن مستجدات الأوضاع بـ«كُشـر» وتتحدث عن جـرائم حوثية بشعه واجتياح للقرى واحراق للمنازل دولة خليجية توضح أسباب ترحيل نحو 2200 وافد
كانت الشابة اليمنية، دليلة أحمد، البالغة من العمر 28 عاماً، على موعد مع حفل زفافها. وقبل أيام من الفرح، انقلبت حياتها رأساً على عقب بسبب لغم حوثي أنهى أحلامها البيضاء وودعت فيه الابتسامة.
بترت قدما دليلة جراء لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي بالقرب من منزلهم في منطقة الشقب «صبر الموادم» شمال مدينة تعز وذلك في يونيو من 2017. كانت «دليلة» قد نزحت من المنطقة التي تعيش فيها مع أسرتها، وقبل زفافها بأيام عادت لتزور أمها التي رفضت النزوح وترك منزلها حتى لا يتمركز فيه الحوثيون، كانت على موعد مع المأساة، حيث صادفت أثناء عودتها المنزل لغم حوثي، حوّل قدماها إلى أشلاء متناثرة.
كانت تحلم «بفستانها الأبيض» ومراسم الفرح تعم منزل عائلتها، وتستعد لتبدأ حياة جديدة، إلا أن الظلام ساد حياتها لتبقى «دليلة» عاجزة قعيدة ووحيدة، وشاهدة على إجرام ميليشيا الحوثي الإيرانية.