الميليشيات ترتكب جرائم وحشية .. اعلان كشر منطقة منكوبة

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت السلطة المحلية في مديرية ”كشر“ الواقعة في محافظة حجة، شمال غرب البلاد، مديرية منكوبة ”جراء ”الجرائم الوحشية“ التي تمارسها مليشيا الحوثي.

وقالت السلطة المحلية الأحد، إنها ”تتابع الأحداث المتلاحقة التي تشهدها مديرية كشر والجرائم الوحشية التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق أبناء المديرية، التي تتمثل في اجتياح القرى والأسواق عسكريًا، وإحراق منازل المواطنين، وهدمها فوق رؤوس ساكنيها، وقتل الأبرياء وتفجير منازل عدد كبير من قيادات المديرية، وتشريد الآلاف واختطاف العشرات من المواطنين، وفرض حصار جائر ظالم يمنع الغذاء والدواء عنهم“.

وطالبت السلطة المحلية، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، ”القيادة السياسية والحكومة بالقيام بمسؤولياتها تجاه الوضع الكارثي، الذي فرضته مليشيات الحوثي على أبناء مديرية كشر، الذين باتوا مهددين بالموت والإبادة“.

وأدانت السلطة ما وصفته بـ“الصمت المطبق من كافة المنظمات الإنسانية الدولية، على رأسها الأمم المتحدة وممثلوها في اليمن، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي لم يتحرك لوقف جرائم الحرب التي تمارس كل يوم، في ظل تعتيم إعلامي وقطع نهائي للاتصالات عن المديرية“.

وتخوض قبائل حجور وقبائل مديرية كشر، مواجهة شرسة ضد مليشيات الحوثيين، منذ قرابة شهرين، أدت إلى مقتل 62 شخصًا من أبناء المديرية، بينهم 4 أطفال و5 نساء، وخلفت أيضًا 217 جريحًا، بينهم 17 امرأة و6 أطفال، وفق وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية اليمنية، محمد عسكر.

وذكر الجيش اليمني، أن ”المعارك متواصلة بين المقاومة الشعبية من أبناء قبائل حجور والمليشيات الحوثية، إذ شنت المقاومة هجومًا على مواقع الحوثيين، تمكنت خلاله من قطع الخطوط المؤدية إلى مركز مديرية كشر“.

وأشار الجيش اليمني، عبر موقعه الرسمي، إلى مقتل ما لا يقل عن 200 عنصر من مقاتلي مليشيات الحوثيين في غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي المشترك، على تجمعات للحوثيين في جبل ”طل والزعاكرة ومركز المديرية“، إلى جانب استهداف إمدادات قادمة من عمران.

وأعلن الجيش مقتل القيادي الميداني الحوثي، ”أحمد نبيل السواري“ إلى جانب عدد من عناصره، إثر غارات جوية، أثناء قيادته كتيبة للمليشيات تتولى عملية اقتحام المنازل واعتقال السكان في قرى كشر.