قوات الجيش تنجح في استدراج صيد «حـوثي» ثمين الى كمين مُحكـم

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تمكنت قوات الجيش الوطني يوم امس الاحد 10 مارس 2019 م من صد هجوم لمليشيا الحوثي في جبهة المتون بمحافظة الجوف.
ونجحت قوات الجيش في استدراج مجاميع متسللة من عناصر الحوثيين، إلى كمين محكم شمال منطقة مزويه وتمكنوا من قتل وجرح وأسر عدد منهم.
وأكد قائد جبهة مجمع المتون النقيب صلاح بن راسيه في تصريح صحفي أن أبطال الجيش نصبوا كميناً محكماً أثناء تسلل مجاميع للمليشيات الحوثية، شمال منطقة مزويه.
وأوضح بن راسيه أن الكمين خلف أكثر من20 قتيلاً وجريحاً من عناصر المليشيا، بالإضافة إلى أسر ثلاثة منهم.
وشنت مقاتلات التحالف العربي، غارة جوية استهدفت طقماً يحمل عيار ٢٣ لمليشيات الحوثية شمال المتون.