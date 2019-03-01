هيئة سعودية تكشف مفاجأة بشأن نساء المملكة

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كشفت هيئة سعودية عن مفاجأة بشأن نساء المملكة، حيث شهدت حياة المرأة هناك تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة.
وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية، إن أكثر من ثلثل الوظائف الحكومية أصبحت للنساء، حسب صحيفةالمدينة السعودية.
وأشارت الهيئة إلى زيادة فرص عمل المرأة عبر إطلاق وزارة العمل برامج في هذا الجانب، لرفع نسبة مشاركتهن في سوق العمل.
وبلغ عدد الموظفات في العدل 220 موظفة دخلن المجال للمرة الأولى في تاریخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفھن العام الماضي.
وتنوعت المجالات التي عملت فیھا الدفعة الأولى من الموظفات بین "باحثة اجتماعية، وشرعیة، وقانونیة، إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى".
كما ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات 240، % لیصل عددھن إلى 418 محامیة، إضافة إلى 3140 متدربة، و67 ممثلة نظامیة ویقصد بھن من حصلن على ترخیص الترافع عن الشخصیة المعنویة الخاصة.