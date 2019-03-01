احتجاجات عدن.. الكشف عن اتفاق مؤقت بين أسرة الشاب القتيل«دنبع» والاجهزة الامنية سيبدأ تنفيذه صباح غدا وينتهي بعد 15 يوما

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن مساء اليوم الاحد 10 مارس 2019 م بأن أسرة الشاب القتيل"رأفت دنبع" الشاهد الوحيد في قضية طفل المعلا وافقت على اعادة فتح الشارع الرئيسي بالمعلا بشكل مؤقت.

واضافت المصادر لـ«مأرب برس»على ان موافقة اسرة دنبع بإعادة فتح الطريق جاءت عقب اتفاق بين الاخير والاجهزة الامنية بعدن والتي التزمت بتسليم بقية المتهمين بقتل الشاب رأفت دنبع في مدة اقصاها 15 يوما.

وذكرت المصادر على ان تنفيذ الاتفاق سيبدأ صباح غداً الاثنين بعد استكمال إجراءات الاتفاق بصورة رسمية.

وشهدت مدن العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القليلة الماضية، احتجاجات شعبية ،عارمة على خلفية مقتل الشاب "رأفت دنبع " قطع فيها المحتجون الطرقات الرئيسية في كلٌ من مديرية المنصورة وخورمكسر ومدينة انماء السكنية، و طريق شارع مدرم بحي المعلا الشارع الرئيسي.