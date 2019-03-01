احتجاجات عدن.. الكشف عن اتفاق مؤقت بين أسرة الشاب القتيل«دنبع» والاجهزة الامنية سيبدأ تنفيذه صباح غدا وينتهي بعد 15 يوما الخطوط الجوية الإثيوبية تكشف تفاصيل حادث الطائرة المنكوبة قيادة محافظة حجـة تصدر بياناً هاماً بشأن مستجدات الأوضاع بـ«كُشـر» وتتحدث عن جـرائم حوثية بشعه واجتياح للقرى واحراق للمنازل دولة خليجية توضح أسباب ترحيل نحو 2200 وافد عاجل: الحوثيون يداهمون آخر معاقل قبائل ”حجور“ ومصادر تؤكد إصابة قائد كبير وشيخ بارز الرئاسة الجزائرية تعلن خبرا مزعجا للشارع الجزائري تعميم هام من البنك المركزي اليمني الى كافة شركات الصرافة في «اليمن»- وثيقة تفاصيل أول تلفاز لاسلكي في العالم كمين محكم لقوات الشرعية في ”صعدة“ فيما ”عدن“ مضطربة أمنيا.. وزير الداخلية يتعهد بتذليل الصعوبات التي تعترض الرياضة ويعتبرها من ”أهم مقومات النهضة“
افادت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن مساء اليوم الاحد 10 مارس 2019 م بأن أسرة الشاب القتيل"رأفت دنبع" الشاهد الوحيد في قضية طفل المعلا وافقت على اعادة فتح الشارع الرئيسي بالمعلا بشكل مؤقت.
واضافت المصادر لـ«مأرب برس»على ان موافقة اسرة دنبع بإعادة فتح الطريق جاءت عقب اتفاق بين الاخير والاجهزة الامنية بعدن والتي التزمت بتسليم بقية المتهمين بقتل الشاب رأفت دنبع في مدة اقصاها 15 يوما.
وذكرت المصادر على ان تنفيذ الاتفاق سيبدأ صباح غداً الاثنين بعد استكمال إجراءات الاتفاق بصورة رسمية.
وشهدت مدن العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القليلة الماضية، احتجاجات شعبية ،عارمة على خلفية مقتل الشاب "رأفت دنبع " قطع فيها المحتجون الطرقات الرئيسية في كلٌ من مديرية المنصورة وخورمكسر ومدينة انماء السكنية، و طريق شارع مدرم بحي المعلا الشارع الرئيسي.