الخطوط الجوية الإثيوبية تكشف تفاصيل حادث الطائرة المنكوبة

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، تولد جبر ماريام، إن الطائرة المنكوبة تم استلامها قبل 4 أشهر، وحلقت حوالي 1200 ساعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم، الأحد، للكشف عن تفاصيل الحادث الأليم.

وأضاف «ماريامن» أن الطائرة المنكوبة، قبيل إقلاعها كانت عائدة من رحلة جوية بمدينة «جوهانسبرج» في دولة جنوب أفريقيا، ولم يكن بها أي خلل، مؤكداً أن آخر صيانة للطائرة كانت في 14 فبراير الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا».

وأكد ماريام أنه لا يوجد ناجون من الحادث، موضحًا أن الطائرة كان على متنها 157 شخصا، بينهما 149 راكباً يحملون جنسيات لـ33 دولة، و8 من أفراد الطاقم.

وأشار المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية إلى أن الطائرة كان على متنها 6 مصريين، ومغربيان، ومواطن سوداني، وآخر يمني، بالإضافة إلى 7 مواطنين من بريطانيا، و7 آخرين من الولايات المتحدة الأمريكية، و9 إثيوبيين خارج أفراد طاقم الطائرة، و32 مواطنا كينيا، و18 كنديا، فضلاً عن 4 مواطنين يحملون جوازات سفر لمنظمة الأمم المتحدة.

من جانبه، قدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، تعازيه لأهالي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة طراز «بوينج 737» التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والتي تحطمت صباح اليوم، الأحد، أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان على متنها 149 راكبا و8 أفراد من طاقم الطائرة.

وقال رئيس المفوضية عبر حسابه الشخصي على «تويتر» تلقيت خبر تحطم الطائرة بصدمة وحزن شديد، خالص الدعاء لعائلات ركاب وطاقم الطائرة المنكوبة، وكذلك مع السلطات الإثيوبية.

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