قيادة محافظة حجـة تصدر بياناً هاماً بشأن مستجدات الأوضاع بـ«كُشـر» وتتحدث عن جـرائم حوثية بشعه واجتياح للقرى واحراق للمنازل

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حجة،اليوم الاحد 10 مارس 2019 م مديرية كشر، مديرية منكوبة، جراء الجرائم الوحشية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران بحق أبناء المديرية.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أوضحت السلطة المحلية أنها تتابع الأحداث المتلاحقة التي تشهدها مديرية كشر والجرائم الوحشية التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق أبناء المديرية والتي تتمثل في اجتياح القرى والأسواق عسكريا واحراق منازل المواطنين وهدمها فوق رؤوس ساكنيها وقتل الابرياء وتفجير منازل عدد كبير من قيادات المديرية وتشريد الالاف واختطاف العشرات من المواطنين وفرض حصار جائر ظالم يمنع الغذاء والدواء عنهم.

ودعا البيان كافة المنظمات الدولية الانسانية للقيام بمسؤولياتها الانسانية، والمجتمع الدولي للتدخل فورا لإيقاف المجازر الوحشية التي تمارسها المليشيات الحوثية المتمردة في حق أبناء مديرية كشر .. مطالباً القيادة السياسية والحكومة القيام بمسؤولياتها تجاه الوضع الكارثي الذي فرضته المليشيا على أبناء هذه المديرية الذين باتوا مهددين بالموت والإبادة.

كما دعا البيان جميع أبناء المحافظة إلى رص الصفوف ووحدة الكلمة وتناسي الخلافات وحشد كافة الطاقات والإمكانات لمواجهة العدو الواحد الذي يستهدف الجميع المتمثل في مليشيات الحوثي المدعومة من إيران .. مؤكداً أن السلطة المحلية على تواصل دائم بالأبطال في الميدان وبكافة الجهات المعنية في الدولة والأشقاء في قيادة القوات المشتركة.

وأعربت السلطة المحلية في بيانها عن فخرها واعتزازها بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال قبائل حجور ( بمديرية كشر) وثباتهم وتضحياتهم منقطعة النظير .. مؤكدة أن أبناء حجور سطروا ملحمة تاريخية ستدرس للاجيال وستسجل بحروف من نور في انصع صفحات التاريخ .

ودانت السلطة المحلية الصمت المطبق من كافة المنظمات الانسانية الدولية وعلى راسها الامم المتحدة وممثليها في اليمن والمبعوث الاممي إلى اليمن والذي لم يتحرك لوقف جرائم الحرب التي تمارس كل يوم في ظل تعتيم اعلامي وقطع نهائي للاتصالات عن المديرية.

وأشادت السلطة المحلية في ختام بيانها، بالدعم والاسناد الذي قدمه الإخوة الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .. مترحمة على أرواح الشهداء، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والحرية للمختطفين والمخفيين .