عاجل: الحوثيون يداهمون آخر معاقل قبائل ”حجور“ ومصادر تؤكد إصابة قائد كبير وشيخ بارز

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 4992

أفادت مصادر قبلية، مساء الأحد 10 مارس/آذار 2019م، بأن مليشيا الحوثي تداهم في هذه اللحظات (9: مساء) آخر معاقل قبائل حجور في كشر بمحافظة حجة (شمال اليمن).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”مليشيا الحوثي تداهم قرى بني سعيد، في الدرب وميشام والحجفة والتواليق والعداري والقواعد“.

وأكدت المصادر إصابة القائد الشيخ علي فلات الحجوري، مشيرة الى قيام الحوثيين بتفجير منزل نائب قائد مقاومة حجور، قائد العمليات الشيخ عبده محمد السعيدي.