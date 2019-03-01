آخر الاخبار

دولة خليجية توضح أسباب ترحيل نحو 2200 وافد عاجل: الحوثيون يداهمون آخر معاقل قبائل ”حجور“ ومصادر تؤكد إصابة قائد كبير وشيخ بارز الرئاسة الجزائرية تعلن خبرا مزعجا للشارع الجزائري تعميم هام من البنك المركزي اليمني الى كافة شركات الصرافة في «اليمن»- وثيقة تفاصيل أول تلفاز لاسلكي في العالم كمين محكم لقوات الشرعية في ”صعدة“ فيما ”عدن“ مضطربة أمنيا.. وزير الداخلية يتعهد بتذليل الصعوبات التي تعترض الرياضة ويعتبرها من ”أهم مقومات النهضة“ دعوة عاجلة من ”طارق صالح“ الى حزب ”الإصلاح“ تثير تساؤلات العلم الاسرائيلي يرفرف في سماء دولة عربية جديدة كارثة جوية تطال 28 دولة . بينها اليمن .. ويذهب ضحينها 157 شخص

سبأفون .. أصالة وتواصل

عاجل: الحوثيون يداهمون آخر معاقل قبائل ”حجور“ ومصادر تؤكد إصابة قائد كبير وشيخ بارز

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 4992

أفادت مصادر قبلية، مساء الأحد 10 مارس/آذار 2019م، بأن مليشيا الحوثي تداهم في هذه اللحظات (9: مساء) آخر معاقل قبائل حجور في كشر بمحافظة حجة (شمال اليمن).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”مليشيا الحوثي تداهم قرى بني سعيد، في الدرب وميشام والحجفة والتواليق والعداري والقواعد“.

وأكدت المصادر إصابة القائد الشيخ علي فلات الحجوري، مشيرة الى قيام الحوثيين بتفجير منزل نائب قائد مقاومة حجور، قائد العمليات الشيخ عبده محمد السعيدي.

إقراء أيضاً
تعميم هام من البنك المركزي اليمني الى كافة شركات الصرافة في «اليمن»- وثيقة
دفع رواتب 100 معلم في اليمن
كمين محكم لقوات الشرعية في ”صعدة“
فيما ”عدن“ مضطربة أمنيا.. وزير الداخلية يتعهد بتذليل الصعوبات التي تعترض الرياضة
دعوة عاجلة من ”طارق صالح“ الى حزب ”الإصلاح“ تثير تساؤلات
كارثة جوية تطال 28 دولة . بينها اليمن .. ويذهب ضحينها 157 شخص
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس