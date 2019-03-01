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الرئاسة الجزائرية تعلن خبرا مزعجا للشارع الجزائري

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مارب برس- وكالات
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عاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاحد الى الجزائر بعد أسبوعين أمضاهما في مستشفى بجنيف لاجراء "فحوصات طبية دورية"، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمي

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