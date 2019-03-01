دولة خليجية توضح أسباب ترحيل نحو 2200 وافد عاجل: الحوثيون يداهمون آخر معاقل قبائل ”حجور“ ومصادر تؤكد إصابة قائد كبير وشيخ بارز الرئاسة الجزائرية تعلن خبرا مزعجا للشارع الجزائري تعميم هام من البنك المركزي اليمني الى كافة شركات الصرافة في «اليمن»- وثيقة تفاصيل أول تلفاز لاسلكي في العالم كمين محكم لقوات الشرعية في ”صعدة“ فيما ”عدن“ مضطربة أمنيا.. وزير الداخلية يتعهد بتذليل الصعوبات التي تعترض الرياضة ويعتبرها من ”أهم مقومات النهضة“ دعوة عاجلة من ”طارق صالح“ الى حزب ”الإصلاح“ تثير تساؤلات العلم الاسرائيلي يرفرف في سماء دولة عربية جديدة كارثة جوية تطال 28 دولة . بينها اليمن .. ويذهب ضحينها 157 شخص
عاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاحد الى الجزائر بعد أسبوعين أمضاهما في مستشفى بجنيف لاجراء "فحوصات طبية دورية"، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمي