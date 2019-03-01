تعميم هام من البنك المركزي اليمني الى كافة شركات الصرافة في «اليمن»- وثيقة

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اصدر البنك المركزى اليمني اليوم الاحد 10 مارس 2019 م تعميماً الى كافة منشآت وشركات الصرافة المنتشرة في كافة المحافظات اليمنية.
وبحسب التعميم الصادر الذي حصل "مأرب برس" على نسخة منه دعا البنك شركات الصرافة الى اتخاذ كافة الاجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الاموال ومكافحة الإرهاب وتطبيقها على العملاء الحاليين والمستقبليين .
فيما يلي بنود الوثيقة :