تعميم هام من البنك المركزي اليمني الى كافة شركات الصرافة في «اليمن»- وثيقة

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 2186

اصدر البنك المركزى اليمني اليوم الاحد 10 مارس 2019 م تعميماً الى كافة منشآت وشركات الصرافة المنتشرة في كافة المحافظات اليمنية.

وبحسب التعميم الصادر الذي حصل "مأرب برس" على نسخة منه دعا البنك شركات الصرافة الى اتخاذ كافة الاجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الاموال ومكافحة الإرهاب وتطبيقها على العملاء الحاليين والمستقبليين .

فيما يلي بنود الوثيقة :