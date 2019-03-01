كمين محكم لقوات الشرعية في ”صعدة“

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 915

قتل سبعة من عناصر ميلشيات الحوثي الانقلابية اليوم الاحد 10 مارس/آذار، في كمين نفذته قوات الجيش في جبهة البقع شرقي محافظة صعدة (شمال اليمن) ومعقل زعيم ميلشيات الحوثي.



وقال قائد اللواء 126 العميد عبد اللطيف الضبياني "أن قوات الجيش نصبوا كمينا لعناصر من المليشيا حاولوا التسلل فجرا، باتجاه موقع "البتيرا" الذي حرره الجيش قبل أيام".



وأكد "أن الكمين أسفر عن مصرع سبعة من عناصر المليشيا، واصابة أخرين، فيما لاذ البقية بالفرار".



ولفت "أن قوات الجيش لاحقت العناصر الفارة، وتمكنت من السيطرة على عدد من التباب المجاورة".



وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميلشيات الحوثي من جهة أخرى في عدد من الجبهات بمحافظة صعدة.