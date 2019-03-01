تدشين منافسات السلة والريشة في البطولة السادسة للفتيات

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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دشنت اليوم الاحد منافسات كرة السلة وتنس الريشة ضمن بطولة جامعة العلوم السادسة للفتيات التي تنظمها جامعة العلوم فرع الطالبات بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات اليمنية بمشاركة أكثر من ١٠٠ لاعبة يمثلن ٩ جهات رياضية وتعليمية ويتنافسن في( كرة السلة، الشطرنج، البلياردو، كرة الطاولة و تنس الريشة) .

وأقيمت مواجهتين في بطولة كرة السلة ،حيث تغلب فريق جامعة العلوم B على فريق جامعة صنعاء ، وفاز نادي بلقيس على فريق جامعة العلوم A .

وتستكمل منافسات البطولة غدا الإثنين لتحديد هوية أصحاب المراكز الأولى .

كما دشنت منافسات بطولة تنس الريشة بإقامة 5 لقاءات جاءت على النحو التالي:

تغلبت اللاعبة حسناء اليافعي- جامعة العلوم على اللاعبة آية العسكري - جامعة العلوم ،كما تغلبت اللاعبة رقية الزبيري - جامعة العلوم على اللاعبة هناء الزبيري - جامعة صنعاء وتجاوزت اللاعبة العنود مراد - جامعة العلوم نظيرتها ملاك الهمداني - نادي بلقيس ،وتغلبت اللاعبة أميرة العمري - جامعة العلوم على اللاعبة شيماء المعبري - نادي بلقيس، وفازت اللاعبة هالة المذحجي - جامعة صنعاء على اللاعبة مرام الكامل- نادي بلقيس.