فيما ”عدن“ مضطربة أمنيا.. وزير الداخلية يتعهد بتذليل الصعوبات التي تعترض الرياضة ويعتبرها من ”أهم مقومات النهضة“

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شدد وزير الداخلية احمد الميسري، الأحد 10 مارس/آذار 2019م، على ضرورة تنشيط وتفعيل النشاط الرياضي، معتبرا الرياضة ”من أهم مقومات النهضة“.

وأكد الميسري حرص واهتمام الحكومة بالرياضة والرياضيين، والعمل بكل ما من شأنه بأن يسهم في الارتقاء بالرياضة واوضاع الأندية الرياضية والشباب في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة .

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم، بقيادات وزارة الشباب والرياضة ومكتب الشباب والرياضة ورؤساء الأندية الرياضية في عدن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“.

وأكد أنه سيعمل على ”تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير النشاط الرياضي ومعالجة مشاكل الرياضيين كافة بحسب الامكانيات“.

وقال أنه لن يتوانى في تقديم الدعم اللازم بما يسهم في تسيير شؤونهم ويمكنهم من تقديم دور مميز يخدم الرياضة العدنية خاصة واليمنية بشكل عام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع الرياضة والأندية الرياضية والمشاكل والصعوبات التي تعترض النشاط الرياضي.

ويأتي هذا فيما تعاني العاصمة المؤقتة عدن فلتانا أمنيا منذ سيطرة القوات الاماراتية عليها، عقب تحريرها من ميليشيا جماعة الحوثي، في صيف 2015، بعد نحو 4 أشهر من احتلالها.