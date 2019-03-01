العلم الاسرائيلي يرفرف في سماء دولة عربية جديدة

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رغم دعوات مغربية رافضة للتطبيع مع إسرائيل، رفرف العلم الإسرائيلي في مدينة مراكش المغربية، اليوم الأحد.
حبث نشر المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، عوفير جندلمان، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، جاء فيها أن العلم الإسرائيلي رفرف في مدينة مراكش المغربية.
وأوضح عوفير جندلمان بأن رفع العلم الإسرائيلي جاء على خلفية مشاركة فريق الجودو الإسرائيلي في بطولة الجودو الدولية، التي تقام حاليا في مدينة مراكش المغربية، حيث تم رفع العلم في مراسم توزيع الميداليات.
في بطولة الجودو الدولية التي تقام حاليا في مدينة مراكش المغربية حيث تم رفع العلم الإسرائيلي في مراسم توزيع الميداليات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، عوفير جندلمان، أن الفريق الإسرائيلي الدولي حصل على ميداليتين برونزيتين في البطولة المقامة بالمغرب.
ويشار إلى أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في نسختها الإنجليزية، قد نشرت في الواحد والعشرين من الشهر الماضي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو سيزور المغرب، قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في إسرائيل، في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وردا على هذا الإدعاء، نفى مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، زيارة نتنياهو إلى بلاده، بعدما أجاب عن سؤال لوسائل الإعلام المغربية، في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، بأنه لا يرد على مثل تلك الشائعات.