محافظة الجوف تعلن الكشف عن معتقلات سرية يمارس فيها التعذيب وتنتهك فيها الانسانية

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مأرب

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نشر مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف تقرير يكشف عن عدد من السجون والمعتقلات التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من مناطق مديريات المحافظة التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلاب.

وقال المكتب في تقريره انه. تمكن خلال الايام الماضية من رصد عدد من السجون والمعتقلات التابعة للميليشيات من خلال عملية رصد وتوثيق قام بها مكتب حقوق المعلومات في المناطق الخاضعة للميليشيات الانقلابية في عدد من مديريات الجوف.

واوضح ان الميليشيا الانقلابية، تمارس في هذه السجون والمعتقلات أبشع الانتهاكات والجرائم الانسانية كالتعذيب الجسدي والنفسي بحق المختطفين ، بالاضافة الى سوء المعاملة اللا إنسانية، وتردي الخدمات داخل المعتقلات.

وذكر التقرير اسماء عدد من السجون والمعتقلات بالجوف التي انشأتها الميليشيا في المناطق التي لازالت تحت سيطرتها.