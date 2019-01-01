العلم الاسرائيلي يرفرف في سماء دولة عربية جديدة كارثة جوية تطال 28 دولة . بينها اليمن .. ويذهب ضحينها 157 شخص محافظة الجوف تعلن الكشف عن معتقلات سرية يمارس فيها التعذيب وتنتهك فيها الانسانية أكبر عملية سرقة لهواتف محمولة في محافظة يمنية - شاهد شرطة مارب تدرب ضباطها قانونيا . عاجل : وزير الدفاع يصل مأرب ويدعو لرفيع الحاهزية العسكرية . ويعلن الحسم العسكري الحل الوحيد مع الحوثين بيان عاجل من الحكومة يعلن «حجور» منطقة منكوبة ويدعو الى تحرك فوري مستجدات عاجلة : تفجير منزل زعيم قبلي وقيادي إصلاحي بارز وقرى حجور تتعرض للتصفية قبائل حجور تخسر قائد ميداني وزعيم قبلي بارز صدمة وغضب في دولة عربية واستقالة وزير ومطالبة برحيل الحكومة - والسبب 11 رضيعا
نشر مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف تقرير يكشف عن عدد من السجون والمعتقلات التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من مناطق مديريات المحافظة التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلاب.
وقال المكتب في تقريره انه. تمكن خلال الايام الماضية من رصد عدد من السجون والمعتقلات التابعة للميليشيات من خلال عملية رصد وتوثيق قام بها مكتب حقوق المعلومات في المناطق الخاضعة للميليشيات الانقلابية في عدد من مديريات الجوف.
واوضح ان الميليشيا الانقلابية، تمارس في هذه السجون والمعتقلات أبشع الانتهاكات والجرائم الانسانية كالتعذيب الجسدي والنفسي بحق المختطفين ، بالاضافة الى سوء المعاملة اللا إنسانية، وتردي الخدمات داخل المعتقلات.
وذكر التقرير اسماء عدد من السجون والمعتقلات بالجوف التي انشأتها الميليشيا في المناطق التي لازالت تحت سيطرتها.