أكبر عملية سرقة لهواتف محمولة في محافظة يمنية - شاهد

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استعادت أجهزة الأمن بمديرية الغيظة محافظة المهرة (شرقي اليمن) اليوم كمية كبيرة من الهواتف المحمولة وتم ضبط المتهمين.
وقال مصدر امني « تم ضبط المتهمين بعد ساعات فقط من بلاغ تقدم به صاحب المستودع (المسروق) في خطوة تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المهرة».
وأوضح المصدر بحسب وكالة سبأ ان أجهزة الامن ضبطت المتهمين مع المسروقات وبعد التحقيق معهم اعترفوا بجريمة السرقة وكشفوا عن الاجهزة المسروقة وعددها (500) جهاز جوال.