العلم الاسرائيلي يرفرف في سماء دولة عربية جديدة كارثة جوية تطال 28 دولة . بينها اليمن .. ويذهب ضحينها 157 شخص محافظة الجوف تعلن الكشف عن معتقلات سرية يمارس فيها التعذيب وتنتهك فيها الانسانية أكبر عملية سرقة لهواتف محمولة في محافظة يمنية - شاهد شرطة مارب تدرب ضباطها قانونيا . عاجل : وزير الدفاع يصل مأرب ويدعو لرفيع الحاهزية العسكرية . ويعلن الحسم العسكري الحل الوحيد مع الحوثين بيان عاجل من الحكومة يعلن «حجور» منطقة منكوبة ويدعو الى تحرك فوري مستجدات عاجلة : تفجير منزل زعيم قبلي وقيادي إصلاحي بارز وقرى حجور تتعرض للتصفية قبائل حجور تخسر قائد ميداني وزعيم قبلي بارز صدمة وغضب في دولة عربية واستقالة وزير ومطالبة برحيل الحكومة - والسبب 11 رضيعا
دشنت شرطة محافظة مأرب، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي للربع الأول من العام الجاري، بالدورة القانونية والثقافية لعدد "55" ضابط وصف ضابط من قوات الأمن الخاص وحراسة المنشآت وحماية الشخصيات وشرطة الدوريات وأمن الطرق.
وقال وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ان هذه الدورات ستعمل على تطوير مستوى رجال الشرطة في أداء كافة مهامهم خصوصا في ضل المرحلة الراهنة التي تشهده المحافظة والأقبال الكثيف للسكان الذي وصل الى ما يقارب ثلاثة مليون مواطن.
وأضاف مفتاح أن السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة تولي الجانب الأمني الاهتمام الكافي وتقدم كافة الدعم للأجهزة الأمنية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة بمأرب.
بدوره قال رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، القاضي أحمد الحيدري: "إن مثل هذه الدورات القانونية تساهم في تعزيز الثقافة القانونية لدى رجل الشرطة وتضمن له أداء المهام الأمنية باحترافية ودون أي تقصير في الجانب الضبط القضائي وحماية المواطنين".
ومن جانبه أكد مدير عام شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني ان جانب التدريب والتأهيل يأتي على أولوية الخطة السنوية للعام الجاري، مضيفا أن القيادة حريصة على تأهيل كافة منتسبي شرطة المحافظة في المجال الشرطي والأمني والقانوني والثقافي بحيث تكتمل الشخصية الأمنية للأفراد ويستمرون في إظهار الصورة المشرقة للأمن بمأرب.