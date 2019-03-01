شرطة مارب تدرب ضباطها قانونيا .

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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دشنت شرطة محافظة مأرب، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي للربع الأول من العام الجاري، بالدورة القانونية والثقافية لعدد "55" ضابط وصف ضابط من قوات الأمن الخاص وحراسة المنشآت وحماية الشخصيات وشرطة الدوريات وأمن الطرق.

وقال وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ان هذه الدورات ستعمل على تطوير مستوى رجال الشرطة في أداء كافة مهامهم خصوصا في ضل المرحلة الراهنة التي تشهده المحافظة والأقبال الكثيف للسكان الذي وصل الى ما يقارب ثلاثة مليون مواطن.

وأضاف مفتاح أن السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة تولي الجانب الأمني الاهتمام الكافي وتقدم كافة الدعم للأجهزة الأمنية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة بمأرب.

بدوره قال رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، القاضي أحمد الحيدري: "إن مثل هذه الدورات القانونية تساهم في تعزيز الثقافة القانونية لدى رجل الشرطة وتضمن له أداء المهام الأمنية باحترافية ودون أي تقصير في الجانب الضبط القضائي وحماية المواطنين".

ومن جانبه أكد مدير عام شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني ان جانب التدريب والتأهيل يأتي على أولوية الخطة السنوية للعام الجاري، مضيفا أن القيادة حريصة على تأهيل كافة منتسبي شرطة المحافظة في المجال الشرطي والأمني والقانوني والثقافي بحيث تكتمل الشخصية الأمنية للأفراد ويستمرون في إظهار الصورة المشرقة للأمن بمأرب.