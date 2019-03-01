عاجل : وزير الدفاع يصل مأرب ويدعو لرفيع الحاهزية العسكرية . ويعلن الحسم العسكري الحل الوحيد مع الحوثين

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب

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وصل وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي إلى محافظة مأرب، في أول زيارة له منذ تعيينه، وذلك للإطلاع على الأوضاع الميدانية ومواصلة العملية العسكرية لدحر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي اجتماع عقده وزير الدفاع، اليوم الأحد في محافظة مأرب، مع رؤساء الهيئات والدوائر وعدد من قيادات الجيش الوطني، قال إن مليشيا الحوثي ترفض السلام وأن خيار الحسم هو الحل الوحيد مع هذه المليشيا الانقلابية.

وشدد على رفع الجاهزية القتالية في جميع وحدات الجيش الوطني استعداداً لمعركة الحسم، واستكمال تحرير باقي أراضي الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

وقال: “نحن في مرحلة صعبة توجب علينا التكاتف والاصطفاف لمواجهة عدونا الغاشم الذي قتل ودمر وأهلك الحرث والنسل”.

وأضاف: “جميعنا ملزمون بالترفع عن الخلافات والمصالح الضيقة والعمل المشترك بروح وطنية مخلصة لدحر مشروع الانقلاب الحوثي الإيراني، وأريد من الجميع أن يتحلى بالمسؤولية اللازمة لإنجاز المهام الموكلة إليهم”.

من جانبه قال المفتش العام لوزارة الدفاع اللواء الركن عادل القميري : “نؤكد من جديد لقيادتنا العسكرية والسياسية أنَنا على العهد ماضون لتحرير كامل أراضي الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها السلالي المستورد من ايران”

. وفي الاجتماع أعرب محافظ محافظة مارب اللواء سلطان العرادة عن ترحيبه بعودة وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي لقيادة معركة تحرير كافة التراب الوطني من أيدي مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف العرادة: “الشعب اليمني شعب مسالم، ورغم ما ترتكبه المليشيا الحوثية من انتهاكات وجرائم بحق الإنسانية إلا أن قيادتنا السياسية والعسكرية تؤكد في كل وقت على رغبة الشعب اليمني بالسلام العادل، وفقاً للمرجعيات الثلاثة وهو ما ترفضه مليشيا الحوثي