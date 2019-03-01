بيان عاجل من الحكومة يعلن «حجور» منطقة منكوبة ويدعو الى تحرك فوري

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اعلنت الحكومة اليمينة اليوم الاحد ، (حجور) منطقة منكوبة ،جراء جرائم وانتهاكات ميلشيا الحوثي بحق المدنيين، ودعت الأمم المتحدة إلى التدخل لتقديم العون والمساعدة.
وناشدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية هيئات ومنظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التحرك الجاد والفوري لحماية المواطنين في مديرية كشر بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن) مما وصفته بـ"الهجوم البربري لميليشيات الحوثي الانقلابية ضد المدنيين".
وأعلنت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، عن مقتل 62 مدنياً وجرح 217 آخرين بينهم نساء وأطفال نتيجة الاعتداءات الحوثية على قبائل حجور في كشر.
وقالت إن "ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي من هجوم بربري واستهداف همجي وقصف بمختلف الأسلحة والصواريخ الباليستية تسبب بتشريد 4268 أسرة بعد تعرضهم لحصار خانق فرضته الميليشيات على مديرية كشر من كل الاتجاهات منذ ما يقارب الشهرين، ومنعت عنهم الماء والدواء".
وأضافت الوزارة أن "ميليشيات الحوثي تمارس ضد السكان المدنيين في حجور جرائم ممنهجة من أشكال التجويع والحرمان والعقاب الجماعي والإرهاب وتفجير منازلهم وتدمير ممتلكاتهم، مما يشّكل تحديا للقانون الدولي الإنساني".
وأكدت الوزارة أن الميليشيات فجرت 24 منزلاً وأتلفت 30 مزرعة.
وعبّرت الوزارة اليمنية عن استغرابها لصمت المنظمات الأممية والدولية تجاه ما ترتكبه ميليشيات الحوثي من جرائم حرب ضد السكان يُعاقب عليها القانون الدولي.