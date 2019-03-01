مستجدات عاجلة : تفجير منزل زعيم قبلي وقيادي إصلاحي بارز وقرى حجور تتعرض للتصفية

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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فجر الحوثيون اليوم الاحد منزل زعيم قبلي واحد قيادات حزب الاصلاح في كشر بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن) .

وقالت مصادر محلية إن الحوثيين فجروا منزل الشيخ علي فلات، رئيس حزب الإصلاح في مديرية كشر وأحد أبرز القيادات القبلية في حجور.

ولم يعرف مصير فلات حتى اللحظة.

في سياق متصل قال الناشط الاعلامي عامر السعيدي ان المواطنين في بني سعيد وبني عمر وقرية القائد أبو مسلم الذي قتل اليوم ، يتعرضون للتصفية من قبل الحوثيين .

وكتب السعيدي في تغريده تابعها مأرب برس على حسابه الرسمي في تويتر: « يقوم بني هاشم (ويقصد الحوثيين بتلغيم البيوت واقتحامها والتنكيل بأهلها».