عاجل - قبائل حجور تخسر قائد ميداني بارز قاد معارك شرسة ضد الحوثيين

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر ميدانية اليوم الاحد بمقتل قائد ميداني بارز من ابناء قبائل حجور في مواجهات مع مليشيات الحوثي الانقلابية في كشر بمحافظة حجة .

وقالت المصادر لمأرب برس ان القيادي أبو مسلم الزعكري، احد قيادات جبهة حجور قتل في مواجهات عنيفة مع ميلشيا الحوثي في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وبحسب المصادر فقد قُتل الزعكري بعد معارك عنيفة اندلعت منذ ليل امس السبت، وحاصر الحوثيين منزله وتقدموا إلى موقعه في الجبل المطل على المنزل في منطقة الزعاكرة.

كما فجر الحوثيين منزله وأسروا جميع أفراد أسرته.

أبو مسلم هو من أبرز القيادات الميدانية التي واجهت الحوثيين خلال السنوات الماضية، كما إنه قاد المواجهات ضدهم منذ نحو شهرين.