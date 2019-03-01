الاعلان عن مصرع 157 شخصا من 33 دولة في كارثة طيران جديدة مأساوية

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، الإحد، عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية في طريقها إلى نيروبي وسقوط ضحايا.

وأكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية سقوط طائرة وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

والطائرة من نوع "بوينغ 737"، كانت في رحلة اعتيادية من أديس أبابا إلى نيروبي هذا الصباح.

وسقطت الطائرة الإثيوبية في منطقة بشفتو على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرقي أديس أبابا.

وقالت وسائل إعلام إثيوبية ان الطائرة المنكوبة اختفت من شاشات الرادار بعد 6 دقائق من إقلاعها.

ولاحقا قال هيئة الإذاعة الإثيوبية: انه لا ناجين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية.

واشارت بأن مواطنون من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

واعلنت مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة وعددهم 149 شخصا و8 من أفراد الطاقم.