أرقام قياسية للطلب المبسق لهذا الهاتف من سامسونج

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كشفت شركة سامسونج عن تحقيقها طلبات مسبقة قياسية لمجموعة هواتفها الأحدث Galaxy S10، وبالرغم من البداية البطيئة في سوقها المحلي، لكن يبدو أن عائلة Galaxy S10 تباع بشكل جيد في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووفقًا لسامسونج، فإن تشكيلة الهواتف الجديدة، التي تم الإعلان عنها بالتزامن مع مرور عشر سنوات على إطلاق أول هاتف Galaxy S، حققت أعلى مبيعات بالمقارنة مع أي هواتف رائدة سابقة للشركة الكورية الجنوبية خلال فترة الطلب المسبق.

ومثل الطلب المسبق على الهاتف الأعلى تكلفة ضمن التشكيلة، Galaxy S10 Plus، ما نسبته 57 في المئة من إجمالي الطلبات المسبقة في السوق البريطاني، مما يظهر اتجاهاً متزايداً للمستهلكين الذين يختارون أجهزة عالية الأداء.

ويفضل المستخدمون النسخة المتوفرة باللون الأسود Prism Black، حيث يعد هذا اللون الأكثر شعبية في الاختبار، وذلك تبعًا لتحقيقه ما نسبته 47 في المئة من مبيعات أجهزة Galaxy S10

كما تشهد الولايات المتحدة أيضًا طلبات مسبقة قياسية، مع تحقيق هاتف Galaxy S10 Plus ما نسبته 57 في المئة من الطلبات المسبقة، وهي نفس النسبة في المملكة المتحدة، لكن مع تفضيل العملاء في الولايات المتحدة للون Prism White بدلًا من Prism Black.

وأوضحت الشركة أنها صممت مجموعة Galaxy S10 لتلبية احتياجات المستهلك اليوم عبر ميزات رائدة في الصناعة، بما في ذلك شاشة Dynamic AMOLED، والماسح الضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، والكاميرا الرائدة في الصناعة للمحترفين.

وتتضمن مجموعة Galaxy S10 أربعة أجهزة فريدة هي S10e و S10 و S10 Plus و S10 Plus Performance Edition، حيث يقدم كل جهاز تجربة الجيل التالي في العرض والكاميرا والأداء.

وأشار نائب رئيس شركة سامسونج في المملكة المتحدة وأيرلندا، كونور بيرس Conor Pierce، إلى أن عائلة Galaxy S10 الجديدة تقدم مجموعة أكبر من الأجهزة لقاعدة أكبر من المستهلكين.

وأضاف “تعتمد مجموعة هواتف Galaxy S10 على عقد من الريادة في صناعة الهواتف المحمولة، حيث تقدم كاميرا رائعة وميزات عرض وأداء لا تزال تثير حماسة عملائنا. من المشجع أن نرى مثل هذا الرد الإيجابي على مجموعة منتجاتنا الجديدة، مما يعني أننا نقدم نطاقًا أكبر من الاختيار من أي وقت مضى”.

وتواصل سامسونج الاستثمار في الابتكار هذا العام من من خلال هاتفها القابل للطي Galaxy Fold وهاتفها الداعم لشبكات الجيل الخامس Galaxy S10 5G القادمان في وقت لاحق من هذا العام، مما يفتح الباب لعصر جديد من تكنولوجيا الهواتف الذكية والإتصالات.

وكانت الشركة قد أطلقت هواتف Galaxy S10 و Galaxy S10 Plus و Galaxy S10e بشكل رسمي في الأسواق ابتداءً من يوم أمس 8 مارس/آذار في حوالي 70 دولة حوال العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والهند والصين وجميع أنحاء أوروبا، على أن يتم طرحها في حوالي 130 سوقًا بنهاية الشهر.