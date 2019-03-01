تحرك مريب وغير معلوم لطائرة بوتفليقة

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 450

غادرت الطائرة الحكومية الجزائرية التي أقلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جنيف قبل نحو أسبوعين، الأجواء الجزائرية في وقت مبكر اليوم (الأحد)، متجهة شمالاً إلى وجهة غير معلومة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء نقلاً عن موقع «فلايت رادار».

ويتلقى بوتفليقة العلاج في مستشفى في جنيف ونادرا ما ظهر علنا منذ أن أصيب بجلطة في 2013.

وينظم جزائريون احتجاجات في الشوارع منذ 22 فبراير (شباط) للتعبير عن غضبهم من البطالة والفساد واعتراضا على سعي الرئيس البالغ من العمر 82 عاما للفوز بولاية خامسة في انتخابات تجرى في 18 أبريل

(نيسان).

وأصدر بوتفليقة يوم الخميس أول تحذير للمحتجين عبر رسالة منسوبة له نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قال فيها إن الاضطرابات، التي دخلت أسبوعها الثالث، قد تتسبب في فوضى في البلاد.

وعرض بوتفليقة الحد من ولايته بعد الانتخابات وتعهد بتغيير «النظام» الذي يدير البلاد لكن حركة الاحتجاج غذت مشاعر الاستياء لدى القطاعات المختلفة خاصة الطلبة والشباب.

وعبر بعض قدامى حلفاء بوتفليقة، ومن بينهم أعضاء في الحزب الحاكم، عن دعمهم للاحتجاجات مما كشف عن انقسامات داخل النخبة الحاكمة التي كان يعتقد أنها تكتل منيع.

واتسمت أغلب الاحتجاجات التي خرجت في الأسابيع الماضية بالسلمية لكن بعض الاشتباكات نشبت بين شبان وقوات الشرطة مساء أول من أمس (الجمعة)، وقالت وسائل إعلام رسمية إن 110 محتجين و112 شرطيا أصيبوا في الاضطرابات.