المليشيات تكثف من حملات الاختطافات في صنعاء

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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كثفت مليشيا الحوثي خلال الـ48 ساعة الماضية من حملات خطف المدنيين في صنعاء خصوصا النساء والأطفال وشخصيات قبلية.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فقد كشف مصدر موثوق في صنعاء أن المليشيات داهمت عددا من منازل زعماء القبائل وبعض الموالين لهم في أحياء الدائري الغربي ومذبح وحدة وعصر.وأوضح المصدر أن 6 أشخاص من أقارب عضو اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية فارس الجعدبي والعميد ركن جميل الجعدبي الذي انضم للجيش الوطني الأسبوع الماضي فاراً من صنعاء اختطفتهم المليشيا أمس، وهناك آخرون يخشى أقاربهم من تعرضهم للتصفية حيث يهدد الحوثي بقتلهم في حال إبلاغ عائلاتهم أي منظمة أو وسائل الإعلام بينهم عائلة الطفلة غدير العصري التي أخفتها المليشيا فور خروجها من مدرستها في حي «عصر» الأربعاء الماضي، كما اختطفت 6 فتيات أخريات.

ويأتي تصاعد ظاهرة اختطاف الفتيات في الوقت الذي كشفت فيه منظمة الاتجار بالبشر، عن وقوف قيادات حوثية وراء اختطاف الفتيات وإخفائهن والمتاجرة بهن في إطار شبكة يديرونها. وقد تظاهر عدد من النساء في صنعاء أمس (السبت) للتنديد بجرائم اختطاف الفتيات وطالبوا بالكشف عن مصير الطفلة غدير العصري وبقية المختطفات والمخفيات.