التحالف العربي يعلن مقتل 200 حوثي في كشر

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلن التحالف العربي في اليمن مقتل أكثر من 200 من عناصر الحوثي خلال ضربات جوية نوعية في مديرية كشر التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين.

وقال التحالف في بيان، أوردته قناة «العربية»، مساء السبت، إن «الهدف من الضربات الجوية النوعية هو حماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر من القوات الحوثية».

وكشف أن الضربات الجوية ركزت أهدافها على قطع طرق الامداد والمقاتلين عن الحوثي، مشيرا إلى أن الضربات مركزة في جبل طل ومركز المديرية والزعاكرة، وكذلك استهدفت الامدادات القادمه من عمران.

كانت مصادر ميدانية أكدت في وقت سابق أن من بين قتلى الحوثيين، القيادي البارز أسعد أحمد خماش خلوفة، قائد التدريب والتعزيزات، موضحة أن الغارات قصفت تجمعا للحوثيين في مدرسة بني مالك بمديرية كشر.