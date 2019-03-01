اختطاف الفتيات شبح يهدّد سكان صنعاء

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اختفت منذ ثلاثة أيام طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في ظل تصاعد مخيف لهذه الظاهرة، ووسط تكتم إعلامي شديد.

وأعلنت عائلة الطفلة غدير محمد علي غانم العصري، أنها خرجت من مدرستها في حي عصر غرب العاصمة صنعاء الأربعاء، ولم تصل إلى المنزل.

وأفادت معلومات أمنية عن اختفاء 6 فتيات أخريات في ذات اليوم بالعاصمة صنعاء، وسط اتهامات للحوثيين بالوقوف وراء ظاهرة اختطاف وإخفاء أطفال وفتيات، وحديث عن شبكات تديرها للاتجار بالبشر.

وتنديدا بجرائم اختطاف الفتيات، خرجت مسيرة غاضبة، السبت، في العاصمة صنعاء، للمطالبة بالكشف عن مصير الطفلة غدير العصري وبقية المختطفات والمخفيات.