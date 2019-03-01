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تركيا الثانية عالميا في تصدير المسلسلات

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - الأناضول
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قال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرسوي إن بلاده تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في تصدير المسلسلات.

وأوضح أرسوي في تصريح له، أن حجم صادرات تركيا من المسلسلات يبلغ 350 مليون دولار.

وأكد رغبة تركيا في رفع حجم مبيعات مسلسلاتها، مبينا وجود نسبة كبيرة من مشاهدي المسلسلات.

وأوضح الوزير التركي أن بلاده تتيح للشركات الإنتاجية الأجنبية والمحلية جميع الإمكانات لتصوير أعمالها في تركيا.

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