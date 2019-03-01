آخر الاخبار

صقور التحالف تثأر لقبائل «حجـور».. بيان هام للتحالف بشأن النتائج الأولية لـ«الضربات النوعية» والمناطق المستهدفة دولة عظمى فيها أكثر من 8 مليون شخص لا يستخدمون النقود إطلاقا ومخاوف من انهيارها من جديد.. نساء «صنعاء» يُفجرن انتفاضة عارمة ضد المليشيا طلاب اليمن في الخارج يهددون بإجراءات تصعيدية ضد الحكومة حتى تنفيذ هذه المطالب موقع استخباراتي : قوات أمريكية تتجه إلى دولة عربية... ماذا يحدث مع إيران؟ جرائم وحشية جديدة ترتكبها الميليشيات اليوم بحق المواطنين في حجور ومصادر تروي ماحدث بعد منحه منصباً جديداً..«عبد الملك الحوثي» يضرب بقائمة الإرهاب عرض الحائط ويتحدى التحالف من خارج كهفه وإعـلام مليشياته يتغنى : «طلع البدر علينا» - شاهد تعرف على أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي الرئيس ”هادي“ يغادر ”الرياض“ بشكل نهائي.. لماذا؟ مراد علمدار يطلق مسلسله الجديد

سبأفون .. أصالة وتواصل

صقور التحالف تثأر لقبائل «حجـور».. بيان هام للتحالف بشأن النتائج الأولية لـ«الضربات النوعية» والمناطق المستهدفة

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 633

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم السبت عن تنفيذ ضربات جوية نوعية ضد الميليشيات الحوثية في مديرية كشر التي تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين.

 

التحالف أكد في بيان مقتضب سقوط أكثر من 200 قتيل من عناصر الميليشيات الحوثية في العمليات بإسناد من قوات التحالف في المديرية الواقعة بمحافظة حجة.

 

وقال التحالف إن الهدف من الضربات الجوية النوعية هو حماية المواطنين بمديرية كشر من المليشيات الحوثية.

 

وكشف أن الضربات الجوية ركزت أهدافها على قطع طرق الامداد والمقاتلين عن الميليشيات الحوثية.

 

وأوضح التحالف أن الضربات الجوية تركزت في جبل طل ومركز المديرية والزعاكرة، وكذلك استهدفت الامدادات القادمة من عمران.

  
إقراء أيضاً
من جديد.. نساء «صنعاء» يُفجرن انتفاضة عارمة ضد المليشيا
جرائم وحشية جديدة ترتكبها الميليشيات اليوم بحق المواطنين في حجور ومصادر تروي ما
بعد منحه منصباً جديداً..«عبد الملك الحوثي» يضرب بقائمة الإرهاب عرض الحائط ويتح
الرئيس ”هادي“ يغادر ”الرياض“ بشكل نهائي.. لماذا؟
”رسالة عاجلة“ تبعثها الحكومة ”الشرعية“ لمجلس الأمن الدولي
”الحديدة“ تشتعل مجددا.. المعارك تشتد في ”الخمسين“ و ”7 يوليو“.. ”الحوثي يبدأ الحر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس