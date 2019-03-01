من جديد.. نساء «صنعاء» يُفجرن انتفاضة عارمة ضد المليشيا

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- صنعاء

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تظاهرت عشرات النساء في صنعاء،اليوم السبت، للتنديد بتصاعد عمليات الاختطافات بحقهن في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وجابت المتظاهرات عدد من شوارع صنعاء للتنديد بزيادة حوادث الاختطاف التي وقعت مؤخرا، وطالب العديد من النساء والفتيات والأطفال بالتصدي لهذه الجرائم.

ورفعت المحتجات لافتات تطالب بالقبض على عصابات جرائم الخطف، ووضع حد لانتهاكاتها بحق النساء والاطفال، محملات الحوثيين كسلطة أمر واقع المسؤولية.