طلاب اليمن في الخارج يهددون بإجراءات تصعيدية ضد الحكومة حتى تنفيذ هذه المطالب

الأحد 10 مارس - آذار 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلن الطلاب اليمنيين في الخارج، اليوم السبت، عن تصعيد احتجاجاتهم السلمية، المطالبة بصرف مستحقاتهم الموقوفة منذ ستة أشهر، مهددين بإغلاق السفارات في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم.

وأكدت الهيئة التأسيسة للإتحاد العام لطلبة اليمن في الخارج، في بيانها، اليوم السبت، "عن بدء التصعيد ضد تقصير الحكومة. مشيرة إلى أن "التصعيد يبدأ بمرحلته الأولى بحملة إعلامية إلكترونية موحدة على مستوى جميع دول الابتعاث يوم الإثنين 13.03.2019، ومن ثم تنفيد وقفات إعتصامات في الإسبوع القادم تنتهي بإغلاق السفارات بشكل كامل، حتى ينال الطلاب جميع مستحقاتهم".

وناشد الطلاب الحكومة والجهات المختصة، في البيان الذي حصل "مأرب برس"، على نسخة منه، "برسم خطة لحل مشكلات الطلاب نهائيا، مع تقديم ضمانات من الحكومة، وإلا فإن لم يكن لفشل الحكومة نهاية، فلصبر الطلاب نهاية". وفق البيان.

وأكدت الهيئة، أن "مستحقاتهم ليست مكرمة من حكومة أو هِبَة من وزارة، بل هي إستحقاقات تقاعس، وفشل المسؤولين عن تأديتها".

وأشارت الهيئة، إلى أنه و"بينما يستمر مسلسل الإستهتار بمستقبل طلاب اليمن في الخارج لم يصل الى نهايته، تستمر اوضاع الطلاب المبتعثين بالانتقال من السيء الى الأسوأ، أمام تقصير وتجاهل من الحكومة، ومن المعنيين بما يخص أحوال الطلاب في الخارج".

وأضافت، "6 أشهر، والطالب اليمني في بلاد المهجر بدون مستحقاته المالية، 6 اشهر والطلاب المبتعثين يعانون من مشاكل دفع الرسوم الدراسية، والالتزامات المعيشية والضروريات، بدون أي جهد حقيقي يذكر من قبل الحكومة، ومن هم مسؤولين على أوضاع الطلاب في سفارات اليمن الخارج".

وتابعت "6 أشهر من الخطابات والمذكرات والرسائل ابتداء من وزارة التعليم العالي الى رئاسة الوزراء، ووصولا الى رئاسة الجمهورية، ذكرنا فيها مرارا وتكرارا ما يعانيه الطالب اليمني بسبب تأخير صرف مستحقات المالية، على مستواه الدراسي والعلمي والإنساني، وعلى مستوى سمعة اليمن والحكومة اليمنية".