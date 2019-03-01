آخر الاخبار

طلاب اليمن في الخارج يهددون بإجراءات تصعيدية ضد الحكومة حتى تنفيذ هذه المطالب موقع استخباراتي : قوات أمريكية تتجه إلى دولة عربية... ماذا يحدث مع إيران؟ جرائم وحشية جديدة ترتكبها الميليشيات اليوم بحق المواطنين في حجور ومصادر تروي ماحدث بعد منحه منصباً جديداً..«عبد الملك الحوثي» يضرب بقائمة الإرهاب عرض الحائط ويتحدى التحالف من خارج كهفه وإعـلام مليشياته يتغنى : «طلع البدر علينا» - شاهد تعرف على أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي الرئيس ”هادي“ يغادر ”الرياض“ بشكل نهائي.. لماذا؟ مراد علمدار يطلق مسلسله الجديد ”رسالة عاجلة“ تبعثها الحكومة ”الشرعية“ لمجلس الأمن الدولي وفاة فنان عربي شهير ”الحديدة“ تشتعل مجددا.. المعارك تشتد في ”الخمسين“ و ”7 يوليو“.. ”الحوثي يبدأ الحرب“ و ”الشرعية“ تعلن ”الحسم عسكريا“

سبأفون .. أصالة وتواصل

موقع استخباراتي : قوات أمريكية تتجه إلى دولة عربية... ماذا يحدث مع إيران؟

السبت 09 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 917

زعم موقع استخباراتي عبري إن قوات أمريكية إضافية ستتجه إلى دولة عربية قريبا، "استعدادا لمواجهة محتملة".

 

وقال الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "ديبكا"، صباح اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل قوات عسكرية إضافية إلى العراق، لمواجهة "القوات الإيرانية" القريبة من الحدود العراقية السورية.

   

وادعى الموقع العبري أن القوات الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج وجنوب أوروبا، خاصة في القواعد العسكرية في كل من رومانيا وبلغاريا، على أهبة الاستعداد للتوجه إلى العراق، لمواجهة قوات وعناصر موالية لإيران، مرابضة على الحدود العراقية السورية.

 

وعزى الموقع الإسرائيلي التوجه الأمريكي الجديد أو زيادة القوات الأمريكية العسكرية في العراق إلى وجود تصريحات لجماعات موالية لإيران في العراق، تشير إلى نيتها مهاجمة القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة.

 

وأضاف الموقع القريب من الاستخبارات الإسرائيلية، أنمايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، تحدث مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، حول خطوة هذه القوات، ومدى تطورها على الأرض في العراق.

 
إقراء أيضاً
مستشار الملك سلمان يطلق جائزة
البشير يكشف سبب استعانته بقادة عسكريين لمواجهة الانقلاب الأبيض
البنتاغون يحذر من عواقب خطيرة في حال شراء تركيا صواريخ اس-400 الروسية
خطة أمريكية جديدة في الشرق الأوسط وتحديد موعد الإعلان عنها
474 سعودية في مهمة خارجية
نجاة رئيس «عـربي» من محاولة اغتيال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس