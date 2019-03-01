طلاب اليمن في الخارج يهددون بإجراءات تصعيدية ضد الحكومة حتى تنفيذ هذه المطالب موقع استخباراتي : قوات أمريكية تتجه إلى دولة عربية... ماذا يحدث مع إيران؟ جرائم وحشية جديدة ترتكبها الميليشيات اليوم بحق المواطنين في حجور ومصادر تروي ماحدث بعد منحه منصباً جديداً..«عبد الملك الحوثي» يضرب بقائمة الإرهاب عرض الحائط ويتحدى التحالف من خارج كهفه وإعـلام مليشياته يتغنى : «طلع البدر علينا» - شاهد تعرف على أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي الرئيس ”هادي“ يغادر ”الرياض“ بشكل نهائي.. لماذا؟ مراد علمدار يطلق مسلسله الجديد ”رسالة عاجلة“ تبعثها الحكومة ”الشرعية“ لمجلس الأمن الدولي وفاة فنان عربي شهير ”الحديدة“ تشتعل مجددا.. المعارك تشتد في ”الخمسين“ و ”7 يوليو“.. ”الحوثي يبدأ الحرب“ و ”الشرعية“ تعلن ”الحسم عسكريا“
نفذت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم السبت 9 مارس 2019 م جرائم وحشية جديدة بحق المواطنين «بحجور كشر» بمحافظة حجة.
وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس» بأن المليشيا الانقلابية اقدمت على تصفية اولاد الشيخ محمد العمري والذي يعتبر أحد قيادات حزب المؤتمر بالمديرية وكذا اعدام المواطن ’’محمد حميد النشمة‘‘، وزوجته في قرية "العبيسة.
وافادت المصادر أن المليشيات أحرقت اكثر من 20 وايت ماء والتي كانت مخصصة لنقل مياة الشرب لأبناء المنطقة مضيفةً أن المليشيات تواصل تفجير المنازل بعد مصادرة ونهب الممتلكات الخاصة للمواطنين التي بداخلها.
الى ذلك قال الشيخ فلات القيادي في مقاومة حجور بمحافظة حجة، إن سيطرة الحوثيين على منطقة العبيسة، شرق مديرية حجور، لا تمثل انتصاراً للمليشيات الحوثية، كونها حدثت بسبب خيانة بعض المتحوثين من ابناء حجور.
وأوضح الشيخ فلات، في تصريح صحفي بأن الوضع الانساني لسكان المنطقة مأساوي، قائلاً“يمنعون دخول شربة ماء ورغيف الخبز والدواء ويستهدفون بالدبابات خزانات المياه»