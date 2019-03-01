جرائم وحشية جديدة ترتكبها الميليشيات اليوم بحق المواطنين في حجور ومصادر تروي ماحدث

السبت 09 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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نفذت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم السبت 9 مارس 2019 م جرائم وحشية جديدة بحق المواطنين «بحجور كشر» بمحافظة حجة.

وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس» بأن المليشيا الانقلابية اقدمت على تصفية اولاد الشيخ محمد العمري والذي يعتبر أحد قيادات حزب المؤتمر بالمديرية وكذا اعدام المواطن ’’محمد حميد النشمة‘‘، وزوجته في قرية "العبيسة.

وافادت المصادر أن المليشيات أحرقت اكثر من 20 وايت ماء والتي كانت مخصصة لنقل مياة الشرب لأبناء المنطقة مضيفةً أن المليشيات تواصل تفجير المنازل بعد مصادرة ونهب الممتلكات الخاصة للمواطنين التي بداخلها.

الى ذلك قال الشيخ فلات القيادي في مقاومة حجور بمحافظة حجة، إن سيطرة الحوثيين على منطقة العبيسة، شرق مديرية حجور، لا تمثل انتصاراً للمليشيات الحوثية، كونها حدثت بسبب خيانة بعض المتحوثين من ابناء حجور.

وأوضح الشيخ فلات، في تصريح صحفي بأن الوضع الانساني لسكان المنطقة مأساوي، قائلاً“يمنعون دخول شربة ماء ورغيف الخبز والدواء ويستهدفون بالدبابات خزانات المياه»