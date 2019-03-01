تعرف على أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي الرئيس ”هادي“ يغادر ”الرياض“ بشكل نهائي.. لماذا؟ مراد علمدار يطلق مسلسله الجديد ”رسالة عاجلة“ تبعثها الحكومة ”الشرعية“ لمجلس الأمن الدولي وفاة فنان عربي شهير ”الحديدة“ تشتعل مجددا.. المعارك تشتد في ”الخمسين“ و ”7 يوليو“.. ”الحوثي يبدأ الحرب“ و ”الشرعية“ تعلن ”الحسم عسكريا“ مستشار الملك سلمان يطلق جائزة البشير يكشف سبب استعانته بقادة عسكريين لمواجهة الانقلاب الأبيض دولتان خليجيتان تستضيفان بطولة كأس العالم مع قطر ... والفيفا يوجه الدعوة رسميا لهما واتساب يحذر مستخدميه.. ويعاقب هؤلاء بالحظر
قالت تقارير صحافية، اليوم السبت 8 مارس/آذار 2019م، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيغادر المملكة العربية السعودية بشكل نهائي عائدا إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
ونقلت التقارير عن مصادر حكومية قولها ”إن هادي سيعود من الرياض إلى مدينة المكلا حيث يفتتح مطار الريان، ثم يفتتح عددا من المشاريع في حضرموت خلال زيارته، ثم يتوجه إلى مدينة عدن“.
ونقلت عن مصادر في قصر معاشيق الرئاسي في عدن قولها ”أن تجهيزات تجرى لاستقبال الرئيس هادي، بينها ترتيب مقر الإقامة“، مؤكدة أن عودة هادي ستكون ”نهائية“.
ويقيم هادي في العاصمة السعودية الرياض منذ عدة أشهر عقب عودته إلى عدن أواخر شهر رمضان الماضي.