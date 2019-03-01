الرئيس ”هادي“ يغادر ”الرياض“ بشكل نهائي.. لماذا؟

السبت 09 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت تقارير صحافية، اليوم السبت 8 مارس/آذار 2019م، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيغادر المملكة العربية السعودية بشكل نهائي عائدا إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ونقلت التقارير عن مصادر حكومية قولها ”إن هادي سيعود من الرياض إلى مدينة المكلا حيث يفتتح مطار الريان، ثم يفتتح عددا من المشاريع في حضرموت خلال زيارته، ثم يتوجه إلى مدينة عدن“.

ونقلت عن مصادر في قصر معاشيق الرئاسي في عدن قولها ”أن تجهيزات تجرى لاستقبال الرئيس هادي، بينها ترتيب مقر الإقامة“، مؤكدة أن عودة هادي ستكون ”نهائية“.

ويقيم هادي في العاصمة السعودية الرياض منذ عدة أشهر عقب عودته إلى عدن أواخر شهر رمضان الماضي.