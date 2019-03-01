مراد علمدار يطلق مسلسله الجديد

السبت 09 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بدأت قناة Show التركية الخاصة، بعرض أولى حلقات مسلسل "الحراس"، وهو من انتاج الممثل الشهير نجاتي شاشماز، المعروف عربيا باسم "مراد علمدار".

ويحكي مسلسل الحراس الذي يعد أول انتاج لعلمدار دون تمثيل، قصة مجموعة من الجنود يحرسون مخفر حدودي يقع في ولاية "هاطاي" التركية جنوبا على الحدود السورية، وتصدون للجماعات الإرهابية.

وتشارك في بطولة المسلسل أسماء لامعة في مقدمتها "يوردير أوكور"، و"سايغن سويسال"، و"إيبك كاربنار"، و"دنيز بول إشك"، وغيرهم من نجوم الشاشة الصغيرة في تركيا.

وتدور أحداث المسلسل عن فترة خدمة الجنود الأتراك على الحدود وكفاحهم ضد الإرهابيين، برفقة أبناء العشائر المحلية، ومع تقدم الحلقات تتطور قصص وحكايات خاصة عن الجنود وسكان المنطقة.

ويعد القائد العسكري "بارش كلندر"، هو الشخصية الرئيسية في المسلسل، ويجسد دوره الفنان "يوردير أوكور"، وهو ضابط في الأربعين من عمره، معروف بذكائه في مقارعة الإرهابيين، وأوكلت إليه هذه المهمة، من أجل إنشاء علاقات جيدة مع الأهالي.

فيما تجسد الفنانة "دنيز بول أشك" شخصية زوجته عائشة، فضلا عن قصص بقية الأبطال.

ويُجري تصوير مشاهد المسلسل في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا، وقد أسست شركة "بانا" المنتجة التي يمتلكها شاشماز، مخفرا متكاملا مع مرافق أخرى تتلائم مع سيناريو المسلسل، وسط دعم بلدي بارز.

ومع عرض أولى حلقاته، نجح المسلسل في تحقيق مركزا معقولا على قائمة نسب المشاهدة، في ظل منافسة مع بقية المسلسلات التركية، فيانتظار تتطور الأحداث في الحلقات المقبلة.

وحققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.