مستشار الملك سلمان يطلق جائزة

السبت 09 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يطلق مستشار الملك السعودي، جائزة وذلك في مقر إمارة مكة المكرمة بجدة.

ويعمل خالد الفيصل، على تدشين نسخة ثالثة من جائزة الاعتدال والتي يلقي من خلالها الضوء على عدد من الموضوعات مثل هيكلة اللجنة التنفيذية ومهامها، حسب "الوطن" السعودية.

وقال عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، الحسن بن يحيي آل المناخرة، إن "جائزة الاعتدال نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما، ورسالته التي تحمل عنوان "لا للتطرف لا للتكفير لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد".