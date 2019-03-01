تواصل منافسات البطولة السادسة للفتيات بصنعاء

السبت 09 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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تتواصل على الصالة الرياضية لجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء منافسات البطولة السادسة للفتيات التي تنظمها جامعة العلوم فرع الطالبات بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات اليمنية بمشاركة أكثر من 100 لاعبة يمثلن 9 جهة رياضية وتعليمية يتافسن في الألعاب ( كرة السلة، الشطرنج، كرة الطاولة، البلياردو وتنس الريشة ).

كرة الطاولة:

وأقيمت الخميس منافسات كرة الطاولة أسفرت عن النتائج التالية:

فازت اللاعبة ريم (جامعة الملكة أروى) على اللاعبة غدير القالب (جامعة العلوم) وفازت اللاعبة روان الريمي (النادي الاهلي) على اللاعبة ريم (جامعة الملكة أروى ) كما تغلبت روان الريمي (النادي الاهلي) على اللاعبة ربا (النادي الاهلي) .

واستكملت السبت منافسات البطولة في كرة الطاولة والبلياردو .

الشطرنج:

وأقيمت الخميس 16 لقاء ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الشطرنج وأسفرت عن تصدر اللاعبة نورية العزاني للبطولة ،واستكملت السبت منافسات الجولة السادسة من البطولة.