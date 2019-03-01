تواصل منافسات البطولة السادسة للفتيات بصنعاء

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تتواصل على الصالة الرياضية لجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء منافسات البطولة السادسة للفتيات التي تنظمها جامعة العلوم فرع الطالبات بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات اليمنية بمشاركة أكثر من 100 لاعبة يمثلن 9 جهة رياضية وتعليمية يتافسن في الألعاب ( كرة السلة، الشطرنج، كرة الطاولة، البلياردو وتنس الريشة ).
كرة الطاولة:
وأقيمت الخميس منافسات كرة الطاولة أسفرت عن النتائج التالية:
فازت اللاعبة ريم (جامعة الملكة أروى) على اللاعبة غدير القالب (جامعة العلوم) وفازت اللاعبة روان الريمي (النادي الاهلي) على اللاعبة ريم (جامعة الملكة أروى ) كما تغلبت روان الريمي (النادي الاهلي) على اللاعبة ربا (النادي الاهلي) .
واستكملت السبت منافسات البطولة في كرة الطاولة والبلياردو .
الشطرنج:
وأقيمت الخميس 16 لقاء ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الشطرنج وأسفرت عن تصدر اللاعبة نورية العزاني للبطولة ،واستكملت السبت منافسات الجولة السادسة من البطولة.