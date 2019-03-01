ما سبب شعورنا بالسعادة عند تناول رقائق الشيبس؟ البنتاغون يحذر من عواقب خطيرة في حال شراء تركيا صواريخ اس-400 الروسية طفلة مغيبه .. تشعل العاصمة صنعاء بمسيرة نسائية حاشدة وتنديدا باختطاف الفتيات «الكلاب» تنضم للحوثيين وتنغص حياة «سكان صنعاء» «بن دغر» يتحدث عن «مقبرة في حجور» ويضع على الحوثيين خيارين رسميا : الحوثي يعلن الحرب والانقلاب على كل الاتفاقات - مؤشرات معركة طاحنة قادمة وحسم عسكري وشيك تورط الحوثي والموالون للإمارات في جرائم خطيرة تتعارض مع الأعراف والشرف ومطالب بتحقيق عاجل خطة أمريكية جديدة في الشرق الأوسط وتحديد موعد الإعلان عنها اليكم آخر تحديث بسعر صرف الدولار والريال السعودي اليوم الحوثيون ينسفون منزل وزير في حكومة الانقلاب دخل في خلاف مع الشامي
خرجت اليوم بالعاصمه صنعاء مسيرة نسوية غاضبة للمطالبة بالكشف عن مصير الطفلة غدير العصري البالغة من العمر ١٢ عاما والتي اختفت قبل ثلاثه أيام بظروف غامضة أثناء توجهها للمدرسة ولم يظهر لها أي أثر لغاية اليوم.
وقد رفعت النساء المشاركات في التظاهرة لافتتات عديدة تندد بالسلطات الأمنية وماتعيشة العاصمه صنعاء من إنهيار وفلتان أمني وخاصه تكرار ظاهرة خطف الفتيات في الفترة الأخيرة ورفعن شعار اثناء المسيرة"يانموت يانعيش بكرامه" .
وقبل أيام أعلنت عائلة الطفلة غدير محمد علي غانم العصري على مواقع التواصل الإجتماعي أن أبنتهم خرجت إلى مدرستها في حي عصر غرب العاصمة صنعاء يوم الأربعاء الماضي ولم تعد من يومها، وأثناء بحثهم عن الطفلة لم يجدوا إلا حقيبتها المدرسية وجاكت كانت ترتديه فوق الزي المدرسي ملقيات على قارعة الشارع الرابط بين البيت والمدرسة.