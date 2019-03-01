طفلة مغيبه .. تشعل العاصمة صنعاء بمسيرة نسائية حاشدة وتنديدا باختطاف الفتيات

السبت 09 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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خرجت اليوم بالعاصمه صنعاء مسيرة نسوية غاضبة للمطالبة بالكشف عن مصير الطفلة غدير العصري البالغة من العمر ١٢ عاما والتي اختفت قبل ثلاثه أيام بظروف غامضة أثناء توجهها للمدرسة ولم يظهر لها أي أثر لغاية اليوم.

وقد رفعت النساء المشاركات في التظاهرة لافتتات عديدة تندد بالسلطات الأمنية وماتعيشة العاصمه صنعاء من إنهيار وفلتان أمني وخاصه تكرار ظاهرة خطف الفتيات في الفترة الأخيرة ورفعن شعار اثناء المسيرة"يانموت يانعيش بكرامه" .

وقبل أيام أعلنت عائلة الطفلة غدير محمد علي غانم العصري على مواقع التواصل الإجتماعي أن أبنتهم خرجت إلى مدرستها في حي عصر غرب العاصمة صنعاء يوم الأربعاء الماضي ولم تعد من يومها، وأثناء بحثهم عن الطفلة لم يجدوا إلا حقيبتها المدرسية وجاكت كانت ترتديه فوق الزي المدرسي ملقيات على قارعة الشارع الرابط بين البيت والمدرسة.