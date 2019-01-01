خطة أمريكية جديدة في الشرق الأوسط وتحديد موعد الإعلان عنها اليكم آخر تحديث بسعر صرف الدولار والريال السعودي اليوم الحوثيون ينسفون منزل وزير في حكومة الانقلاب دخل في خلاف مع الشامي في مذكرة رسمية - الشرعية تبلغ قيادة التحالف بسابقة خطيرة واعتداء تقف خلفه الامارات مصير اتفاق السويد أمريكا على وشك ازاحة السعودية عن العرش الميليشيا تغلق أبواب الحل السياسي فعاليات يمنية حقوقية في جنيف لفضح انتهاكات الميليشيات استفزازات حوثية للسعودية تهدّد بالقضاء على جهود السلام في اليمن نساء اليمن في يومهن العالمي.. عيدٌ في جحيم الحوثي
قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، "جيسون غرينبلات"، أن خطة السلام الأميركية المستقبلية للشرق الأوسط ستكون "مفصلة للغاية".
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وعلى أثر الاجتماع المغلق أكد المندوب الكويتي لدى المنظمة الدولية منصور العتيبي أن "غرينبلات" لم يعط أي تفاصيل.
وأضاف العتيبي أنه حصل نقاش حول الخطة أثناء الاجتماع.
فيما أكد "غرينبلات" أن خطة السلام لن يتم إعلانها إلا بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.