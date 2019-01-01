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خطة أمريكية جديدة في الشرق الأوسط وتحديد موعد الإعلان عنها

السبت 09 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، "جيسون غرينبلات"، أن خطة السلام الأميركية المستقبلية للشرق الأوسط ستكون "مفصلة للغاية".

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وعلى أثر الاجتماع المغلق أكد المندوب الكويتي لدى المنظمة الدولية منصور العتيبي أن "غرينبلات" لم يعط أي تفاصيل.

وأضاف العتيبي أنه حصل نقاش حول الخطة أثناء الاجتماع.

فيما أكد "غرينبلات" أن خطة السلام لن يتم إعلانها إلا بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.

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