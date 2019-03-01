اليكم آخر تحديث بسعر صرف الدولار والريال السعودي اليوم

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أسعار الصرف اليوم السبت 9 مارس
الدولار
شراء 583
البيع 588
السعودي
شراء 154
البيع 155.5
*الاسعار غير ثابتة وتتغير