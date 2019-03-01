آخر الاخبار

خطة أمريكية جديدة في الشرق الأوسط وتحديد موعد الإعلان عنها اليكم آخر تحديث بسعر صرف الدولار والريال السعودي اليوم الحوثيون ينسفون منزل وزير في حكومة الانقلاب دخل في خلاف مع الشامي في مذكرة رسمية - الشرعية تبلغ قيادة التحالف بسابقة خطيرة واعتداء تقف خلفه الامارات مصير اتفاق السويد أمريكا على وشك ازاحة السعودية عن العرش الميليشيا تغلق أبواب الحل السياسي فعاليات يمنية حقوقية في جنيف لفضح انتهاكات الميليشيات استفزازات حوثية للسعودية تهدّد بالقضاء على جهود السلام في اليمن نساء اليمن في يومهن العالمي.. عيدٌ في جحيم الحوثي

سبأفون .. أصالة وتواصل

اليكم آخر تحديث بسعر صرف الدولار والريال السعودي اليوم

السبت 09 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 872

أسعار الصرف اليوم السبت 9 مارس

الدولار 

شراء 583 

البيع 588 

السعودي

 شراء 154

 البيع 155.5

*الاسعار غير ثابتة وتتغير

إقراء أيضاً
خطة أمريكية جديدة في الشرق الأوسط وتحديد موعد الإعلان عنها
الحوثيون ينسفون منزل وزير في حكومة الانقلاب دخل في خلاف مع الشامي
في مذكرة رسمية - الشرعية تبلغ قيادة التحالف بسابقة خطيرة واعتداء تقف خلفه الامار
مصير اتفاق السويد
خيار الحسم العسكري في الحديدة يعود إلى الواجهة ..اتفاق السويد أصبح ميتاً
الميليشيا تغلق أبواب الحل السياسي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس