في مذكرة رسمية - الشرعية تبلغ قيادة التحالف بسابقة خطيرة واعتداء تقف خلفه الامارات

السبت 09 مارس - آذار 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجهت الحكومة الشرعية مذكرة رسمية الى قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية ، تشتكي فيها من اعتداء قوات غير نظامية تدعمها الامارات .

وفي التفاصيل وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية مذكرة إلى قيادة التحالف العربي طالب فيها بضبط المتهمين بمهاجمة معسكر القوات الخاصة في الحديدة واختطاف قائده ،بعد نحو اسبوع من الواقعة.

وفي المذكرة التي وجهها وزير الداخلية أحمد الميسري لقائد التحالف العربي قال إن مجموعة من منتسبي الألوية التهامية وبتوجيهات من عبدالرحمن شوعي حجري قائد ما يعرف بالمقاومة التهامية هاجموا معسكر القوات الخاصة في مدينة الخوخة على متن أطقم عسكرية وعربات مدرعة يوم 28 من شهر فبراير الفائت، وأطلقوا النار على الأفراد والضباط ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة جندي وضابط، واختطفوا قاىد القوات الخاصة في الحديدة نائب مدير الشرطة العقيد صادق عطية وأخفوه لمدة ثلاثة أيام.

وقالت المذكرة إن هذا الإعتداء يعتبر سابقة خطيرة لا يخدم إلا أعداء الشرعية، "وليس من مصلحة القوات التهامية الإعتداء على إخوانهم وزملائهم رجال الأمن"، وحسب المذكرة فإن هذا الإعتداء والقتل والإختطاف الذي وقع على القوات الخاصة في الحديدة "نعتبره اعتداءً على وزارة الداخلية".

وطالب وزير الداخلية قيادة التحالف بضبط المتهمين وإحالتهم للتحقيق حتى ينالوا جزاءهم الرادع، حسب وصف المذكرة الممهورة بختم الوزارة وتوقيع الوزير.

وجاءت هذه المذكرة بعد مرور أسبوع كامل على واقعة اعتداء قادة فيما يعرف بالنخبة التهامية المدعومة من الإمارات على معسكر القوات الخاصة المحسوب على شرعية الرئيس هادي واختطاف قائده.

وانشأت الامارات تشكيلات مليشاوية مسلحة كقوات الحزام الامني والنخبة الشبوانية والحضرمية والتهامية وجميعها لا تخضع للشرعية.