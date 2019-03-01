استفزازات حوثية للسعودية تهدّد بالقضاء على جهود السلام في اليمن

السبت 09 مارس - آذار 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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تحدّى المتمرّدون الحوثيون، باستفزازهم المملكة العربية السعودية من خلال محاولة استهداف أراضيها بطائرة مسيّرة، التحذيرات الدولية المتواترة من إمكانية سقوط جهود السلام في اليمن التي أفضت في حدّها الأدنى إلى إقرار هدنة في جبهة الحديدة على الساحل الغربي اليمني بناء على اتفاق تمّ التوصّل إليه في شهر ديسمبر الماضي من خلال مباحثات رعتها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير السعودية، الجمعة، عن إصابة خمسة أشخاص مدنيين إثر سقوط شظايا طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه أبها بجنوب غربي المملكة.

ويستخدم الحوثيون طائرات مسيرة مهرّبة من إيران، وعادة ما يرى مراقبون أنّ وراء إطلاقها في توقيتات معيّنة رسائل إيرانية للأطراف المعنية بالملف اليمني.

ولا يبدو أن من مصلحة إيران التقدّم في تحقيق السلام باليمن خصوصا في ظلّ تصاعد الضغوط الأميركية على طهران، ما يجعلها بحاجة إلى إذكاء الصراعات وبؤر التوتّر في المنطقة لتشتيت جهود الدول المشاركة في الضغط عليها.

وقال العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، إن فرق الدفاع المدني تلقّت صباح الجمعة بلاغا عن سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها مما نتج عنه إصابة خمسة أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الضابط. وكذلك أعلن تحالف دعم الشرعية اليمنية بقيادة السعودية عن تصدّي دفاعاته لطائرة مسيرة أطلقت صوب الأراضي السعودية من داخل الأراضي اليمنية.

وأضاف العاصمي أن ست مركبات وعددا من المنازل تعرضت لأضرار طفيفة ومتوسطة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وتحذّر أطراف دولية معنية بالملف اليمني من ضياع آخر فرصة للسلام في اليمن بسبب تعطيل الحوثيين لتنفيذ اتفاقات السويد بشأن الحديدة، والتي كانت الأمم المتّحدة تأمل في جعلها مدخلا لعملية سلام أشمل في اليمن.