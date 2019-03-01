أرقام مرعبة.. تقرير حقوقي يوثق حصاد أربع سنوات من جرائم الحوثيين بحق نساء «تعـز»

السبت 09 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC ) " انه وثق مقتل ٤٠٢ امرأة وإصابة ٢٤٩٥ بمحافظة تعز برصاص مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة من ٢٢ مارس ٢٠١٥م وحتى ٣١ يناير ٢٠١٩م.

وأضاف المركز في بيان له حصل مأرب برس على نسخة منه " ان المركز وثق مقتل ١٦ امرأة واصابة ٢١ إمرأة اثر الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية بشكل مستمر في المناطق التي تسيطر عليها"..مشيراً الى ان النساء يعشن اوضاعا إنسانية صعبة للغاية.

ولفت الى انه ومنذ سيطرت المليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 والبلد تعيش دوامة الحرب التي دمرت مؤسسات الدولة واختطفتها في لحظة من الجنون الذي لم ينتهي..منوهاً بان المليشيا تسببت في تدمير النسيج الإجتماعي عبر خطاب الكراهية المتنامي، وتعزيز دعوات الحرب التي أتت على كل شيء وأولها على قيم المجتمع اليمني المتسامح.

ودعا المركز كافة القوى السياسية في اليمن ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني المحلي والدولي إلى ضرورة حماية النساء من الحروب ومد يد المساعدة لانتشالهن من الوضع الإنساني الصعب الذي يعشنه، ووضع برامج لاعادة تأهيل ضحايا الحرب نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وجعل قضية حقوق المرأة أولوية في الخطط والتنفيذ الفعلي.