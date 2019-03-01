رسميا.. ميسي يعود إلى تشكيلة الأرجنتين وسيلعب أمام المغرب

الجمعة 08 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كان ميسي قد قرر الابتعاد عن المنتخب بعد المشاركة المخيبة للآمال في مونديال روسيا- فيسبوك

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني الذين وجهت لهم الدعوة لخوض المباراتين الوديتين أمام فنزويلا والمغرب في الـ22 والـ26 من الشهر الجاري.

وشهدت القائمة التي نشرها الاتحاد على “تويتر”، عودة قائد منتخب "التانغو" وهدافه التاريخي ليونيل ميسي.

وكان ميسي قد قرر الابتعاد قليلا عن أجواء المنتخب بعد المشاركة المخيبة للآمال لـ"راقصي التانغو" في مونديال روسيا 2018، حيث عانى رفاق ميسي الأمرين للتأهل عن مجموعتهم، ثم انتهى مشوارهم في ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4) التي توجت لاحقا بلقب البطولة.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين كالتالي: