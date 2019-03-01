محافظ صعدة يتحدث عن تقدم كبير لقوات الجيش «بصعدة» ويكشف عن المسافة التي تفصل القوات عن مركز المحافظة

الجمعة 08 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- صعدة

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قال محافظ صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي اليوم الجمعة 8 مارس 2019 م إن قوات الجيش الوطني اصبحت على بعد أقل من 30 كيلو متر فقط من مركز المحافظة.

وقال اللواء طرشان إن قوات الجيش الوطني حققت تقدما كبيراً في جبهة الصفراء بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية مكنتها من الاقتراب من مركز المحافظة الذي ما يزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

وعقد محافظ صعدة، اليوم الجمعة، اجتماعا للجنة الأمنية في المحافظة، شدد فيه على أهمية تعزيز التواجد الأمني في المناطق المحررة بالمحافظة لضمان اعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

وأكد محافظ صعدة بحسب "موقع الجيش" على ضرورة رفع الجاهزية والاستعداد للوحدات الأمنية في المحافظة وذلك لتأمين المناطق المحررة، واعادة الانتشار الأمني فيها.

وتشهد ثمان مديريات من محافظة صعدة معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية حقق خلالها الجيش الوطني تقدمات كبيرة في طريقه لتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.