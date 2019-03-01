تفاصيل اشتباك راموس ورئيس ريال مدريد في غرفة الملابس

الجمعة 08 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تفاصيل الدقائق المشتعلة والاشتباك اللفظي بين رئيس ريال مدريد الإسباني، "فلورنتينو بيريز"، وقائد فريقه الأول، "سيرجيو راموس"، في غرفة الملابس، عقب الخروج من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ"، موسم 2018-2019.

وأوضحت الصحيفة أن "بيريز" وجه لوما للاعبين عقب الأداء الذي قدموه أمام آياكس أمستردام الهولندي، في مباراة الإياب من دور الـ16، الذي تسبب في خروج المرينغي من دوري الأبطال لأول مرة منذ 4 سنوات.

وقام "راموس" بالرد على "بيريز"، مشيرا إلى أنه حذره في الصيف الماضي، وطالب بضرورة تعاقد الفريق مع مهاجم مميز، للاستمرار في المنافسة على البطولات، خاصة بعد رحيل العديد من النجوم عن المرينغي.

ودافع "راموس" عن لاعبي ريال مدريد، مؤكدًا أنهم لا يتحملون بمفردهم مسؤولية خسارة جميع البطولات، خلال الموسم الحالي.

ووجه "بيريز" تهديدًا لـ"راموس" بالاستبعاد من ريال مدريد، ليرد المدافع الإسباني بأنه مستعد للرحيل في حالة الحصول على باقي عقده.

وخسر ريال مدريد أمام آياكس، بنتيجة 1-4، في إسبانيا، في إياب دور الـ16، ليودع البطولة رغم فوزه ذهاباً بنتيجة 2-1، في هولندا.ب